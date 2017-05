Prezident USA odletel zo S. Arábie do Izraela, ide o historický let

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 22. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump odcestoval dnes zo Saudskej Arábie do Izraela, ktorý bude druhou zastávkou na jeho prvej zahraničnej ceste po januárovom nástupe do funkcie.Trumpov let z Rijádu do Tel Avivu je historicky prvým letom medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, upozornila agentúra AP. Saudská Arábia totiž neuznáva Izrael a oba štáty nemajú medzi sebou diplomatické styky. Medzi oboma krajinami neexistujú priame lety a lety z jednej krajiny sa vyhýbajú vzdušnému priestoru druhej krajiny a naopak.AP citovala nemenovaného hovorcu izraelskej leteckej správy, ktorý povedal, že nevie o nijakom priamom lete z kráľovstva, ktorý by bol kedy pristál v Izraeli.Špeciál amerického prezidenta pristane na Letisku Bena Guriona v Tel Avive.Trumpovej dvojdňovej návšteve v Saudskej Arábii, rodisku islamu, dominujú snahy Spojených štátov otvoriť sa viac moslimskému svetu a výzva na partnerstvo v boji proti terorizmu. Saudská Arábia a USA tiež podpísali dohody v celkovej hodnote 280 miliárd dolárov, ktorých súčasťou je aj dohoda o dodávke zbraní na 110 miliárd dolárov, informovala agentúra DPA.