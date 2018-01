Prezident USA predstavil štyri piliere migračnej politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. januára (TASR) - Spojené štáty plánujú zastaviť lotériu, ktorá umožňuje udelenie víz pre vyžrebovaných uchádzačov, a chcú zároveň zabrániť, aby za imigrantmi prišli okrem ich zákonitých partnerov a neplnoletých detí aj príslušníci širšieho príbuzenstva. V správe o stave únie pred americkým Kongresom to v utorok večer miestneho času uviedol prezident Donald Trump.Šéf Bieleho domu v prejave predstavil imigračnú politiku svojej vlády, ktorá má stáť na štyroch pilieroch:pre 1,8 milióna ľudí, ktorí sa dostali do USA nelegálne v detskom veku; vybudovaní múru na hranici s Mexikom; ukončení vízovej lotérie; a ukončení imigrácie pre široké príbuzenstvo za účelom sceľovania rodín.Nelegálni imigranti, ktorí sa dostali do USA ako deti, budú môcť podľa Trumpa získať americké občianstvo po splnení "vzdelanostných a pracovných požiadaviek a ak zároveň preukážu morálny charakter".uviedol Trump a vysvetlil, že cieľom je zabrániť zločincom a teroristom vo vstupe do USA.pokračoval Trump.dodal Trump.