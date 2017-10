Prezident: Uvažujeme, ako zvýšiť dôveryhodnosť súdov vo verejnosti

Na snímke vľavo prezident SR Andrej Kiska a vpravo predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková počas tlačovej konferencie po rokovaní v Bratislave 12. októbra 2017. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. októbra (TASR) – O dôveryhodnosti súdov v očiach verejnosti, odchode sudcov do dôchodku po dovŕšení 65. roku veku či menovaní nových sudcov dnes hovorili prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková.povedal po stretnutí Kiska.Jednou z tém, ktorú podľa neho na stretnutí otvorili, bol aj odchod sudcov do dôchodku po dosiahnutí veku 65 rokov a menovanie nových sudcov.skonštatoval prezident.S tým však podľa neho súvisí aj odchod sudcov, ktorí dosiahnu vek 65 rokov.vysvetlil Kiska. Podľa jeho slov sa zhodli v tom, že by bolo potrebné, aby bol v ústave stanovený presný vek, kedy sudca skončí svoju činnosť.Praženková uviedla, že Súdna rada má naozaj záujem o to, aby sa dôveryhodnosť justície zvýšila. Obnova sudcovského stavu je podľa nej prirodzený jav.povedala.