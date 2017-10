Prezident Van der Bellen prijal dnes lídra SPÖ, kancelára Kerna

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 18. októbra (TASR) - Po dnešnom prijatí úradujúceho rakúskeho kancelára, lídra Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Christiana Kerna prezidentom Alexandrom Van der Bellenom sa novinári dozvedeli iba málo vecných informácií.Hlava štátu sa podobne ako v prípade utorkového prijatia víťaza volieb Sebastiana Kurza k obsahu rokovaní nevyjadrila.Kern netajil, že predpokladá poverenie súčasného šéfa diplomacie Kurza zostavením budúcej vlády krajiny. Súčasne však dementoval správy o odlišných názoroch na ďalší postup sociálnych demokratov pri prípadných rokovaniach so slobodnými z FPÖ s prvým mužom viedenskej radnice Michaelom Häuplom. Práve ten v utorok varoval pred hrozbou rozkolu SPÖ, ku ktorému by podľa jeho názoru mohol viesť prípadný vznik koalície sociálnych demokratov so slobodnými.Kern v tejto súvislosti pripomenul platnosť záveru grémií strany o jej pripravenosti rokovať so všetkými parlamentnými stranami, ak na rozhovory príde pozvanie, a dodal, že Häupl toto stanovisko podporuje. Zároveň však konštatoval, že vôbec nie je isté, že dôjde k rozhovorom medzi SPÖ a FPÖ.Obe strany delia na druhom a treťom mieste desatiny percenta hlasov získaných v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách. Aj keď oficiálne konečné výsledky budú známe až vo štvrtok po zarátaní rádovo desaťtisícov zvyšných hlasov, už teraz je podľa oficiálnych zdrojov jasné, že SPÖ obsadí druhú a FPÖ tretiu priečku v konečnom účtovaní za víťaznými ľudovcami z ÖVP.