Prezident Van der Bellen prijal víťaza volieb Sebastiana Kurza

Kurz sa už vo štvrtok stretne v Bruseli s Tuskom i Junckerom

Viedeň 17. októbra (TASR) - Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen prijal dnes popoludní vo Viedni lídra ľudovcov z ÖVP, víťaza nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v krajine Sebastiana Kurza.Úradujúci šéf rakúskej diplomacie následne novinárom prezradil, že hovoril s hlavou štátu o obsahových otázkach, ale aj potenciálnych koaličných možnostiach.Diskusia, na ktorej sa okrem iných zúčastnila aj generálna tajomníčka ÖVP Elisabeth Köstingerová, trvala 90 minút. Kurz sa poďakoval za túto možnosť a označil rozhovor za dobrý.V nasledujúcich dňoch prijme rakúsky prezident aj predsedov ďalších politických strán.Van der Bellen už skôr avizoval, že po zverejnení konečných výsledkov, ak v nich nedôjde k zásadným zmenám, mieni poveriť práve Kurza zostavením novej rakúskej vlády.Až do jej sformovania zostávajú vo funkciách členovia doterajšieho kabinetu kancelára Christiana Kerna, ktorý dnes formálne rezignoval a dostal od prezidenta poverenie riadiť krajinu až do vytvorenia novej vlády.Vo Viedni sa ráta s tým, že prezident poverí lídra ÖVP zostavením vlády v piatok.Skôr sa Kurz nemieni vyjadrovať k možnej podobe budúcej koaličnej vlády. Dnes večer budú rokovať grémia ľudovcov. Líder strany, ktorý očakáva pri tejto príležitosti po dobrom volebnom výsledku dobrú náladu, hovoril o analýze výsledkov, avšak naznačil, že dnes nepôjde o to, vystúpiť so zásadnými vyhláseniami.Prvou destináciou, ktorú navštívi predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz po nedeľňajšom víťazstve v predčasných parlamentných voľbách, bude sídelné mesto Európskej únie Brusel.Ako sám prezradil dnes popoludní pri stretnutí s novinármi vo Viedni, vo štvrtok sa v belgickej metropole stretne s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom i predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Kurz pocestuje do Bruselu ako účastník summitu Európskej ľudovej strany, práve preto nevidí v ceste provokáciu doterajšieho kancelára Rakúskej republiky Christiana Kerna, ktorý sa od štvrtka zúčastní takisto v Bruseli na vrcholnej schôdzke prezidentov a premiérov členských krajín Únie.Naopak, ako zdôraznil Kurz, je preňho samozrejmosťou naďalej si plniť povinnosti ministra zahraničných vecí. Navyše by chcel Európu aktívne spoluformovať a na to sú práve potrebné kontakty, vyplynulo z jeho slov.