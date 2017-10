Prezident Van der Bellen si vymenil názory s lídrom slobodných

Predseda rakúskej politickej strany Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Viedeň 18. októbra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen pokračoval dnes popoludní vo Viedni v sérii konzultácií s lídrami parlamentných strán, a to výmenou názorov s predsedom Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem.Ich stretnutie v sídle hlavy štátu v Hofburgu trvalo takmer 90 minút.Van der Bellen síce v kampani pred voľbami hlavy štátu, ktoré boli preňho napokon úspešné, spochybnil uvedenie vlády za účasti slobodných do úradu a dnes privítal ich lídra s vážnym výrazom na tvári, avšak rozhovor bol podľa Stracheho informácií priateľský. "Bol to veľmi, veľmi dobrý, otvorený a čestný rozhovor, formuloval predseda FPÖ po schôdzke, pričom zdôraznil silnú podporu svojej strany, ktorej sa dostalo slobodným od občanov.Líder FPÖ súčasne netajil, že nemá pochybnosti o tom, že Van der Bellen napokon prijme prísahu novej vlády, v ktorej nebudú chýbať jeho slobodní. Je prirodzené, že pán prezident bude sám hodnotiť jednotlivé personálne návrhy na obsadenie ministerských postov, povedal Strache, ktorý však nie celkom verí možnosti, že by sa hlava štátu vyslovila proti účasti slobodných na riadení niektorých rezortov.Strache zdôraznil, že FPÖ je proeurópska, ale kritická voči inštitúciám EÚ. Avizoval tiež, že sa uskutočnia ešte ďalšie rozhovory medzi ním a hlavou štátu.