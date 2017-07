Prezident Venezuely opäť nariadil zvýšiť minimálnu mzdu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 3. júla (TASR) - V snahe upokojiť situáciu vo Venezuele a získať podporu pre svoj plán na revíziu ústavy oznámil prezident Nicolás Maduro zvýšenie minimálnej mzdy o 50 percent. Toto opatrenie nadobudne platnosť už tento mesiac.V nedeľnom televíznom príhovore Maduro uviedol, že minimálna mzda vo Venezuele bude 97.351 bolívarov, čo je podľa výmenného kurzu na čiernom trhu menej ako 32 eur. Maduro súčasne oznámil aj zvýšenie potravinových subvencií, ktoré sa vyplácajú k minimálnej mzde, a to na 153.000 bolívarov (približne 51 eur).Agentúra AP upozornila, že ide o tretie zvýšenie minimálnej mzdy za tento rok. Ani tieto opatrenia nedokážu Venezuelčanom kompenzovať dôsledky inflácie, ktorá by tento rok podľa predpokladov Medzinárodného menového fondu mala dosiahnuť 750 percent.Venezuela sa už viac než tri mesiace zmieta v násilných protivládnych demonštráciách. O život pri nich prišlo najmenej 80 ľudí. Protesty sa zintenzívnili po tom, ako Maduro oznámil vypísanie volieb do zhromaždenia, ktorého cieľom bude revízia ústavy. Madurovi kritici sa obávajú, že uskutočnenie tohto zámeru povedie k ďalšiemu posilneniu právomocí nepopulárneho prezidenta.