Prezident vymenoval a povýšil do funkcie troch generálov OS SR

Na snímke zľava generálmajor Ľubomír Svoboda, brigádny generál Slavomír Staviarsky a brigádny generál vo výslužbe Ivan Čierny počas menovania a povyšovania generálov Ozbrojených síl SR prezidentom SR Andrejom Kiskom v Prezidentskom paláci v Bratislave 9. januára 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 9. januára (TASR) – Ozbrojené sily SR získali ďalšieho jednohviezdičkového generála. Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v utorok na návrh vlády do vojenskej hodnosti brigádny generál náčelníka štábu strategického plánovania OS SR Slavomíra Staviarskeho.Hlava štátu ďalej na návrh vlády povýšila veliteľa Vzdušných síl SR, brigádneho generála Ľubomíra Svobodu do vojenskej hodnosti generálmajor. Staviarsky i Svoboda sa do vedúcich funkcií v OS SR dostali v auguste minulého roku, teraz došlo k ich povýšeniu do hodností plánovaných pre tieto posty.Na návrh ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) napokon Kiska mimoriadne vymenoval niekdajšieho veliteľa armádneho športového klubu Dukla banská Bystrica, plukovníka vo výslužbe Ivana Čierneho do hodnosti brigádny generál vo výslužbe.Čierny bol povýšený pri príležitosti 50. výročia založenia armádneho športového klubu Dukla Banská Bystrica a jeho 80. narodenín. V jeho prípade ide o mimoriadne ocenenie zásluh o rozvoj slovenského športu. U Staviarskeho a Svobodu bola povýšením uznaná ich dlhoročná služba v OS SR a kvalita ich pripravenosti na výkon štátnej služby.uviedol smerom k nim v slávnostnom príhovore prezident. Povýšeným generálom pripomenul, že práve ozbrojené sily a v nich ich najvyšší predstavitelia zabezpečujú jednu z najdôležitejších, ak nie úplne najdôležitejšiu úlohu štátu.zdôraznil Kiska. Generáli podľa neho budú musieť tiež dokazovať, že Slovensko je schopné a odhodlané plniť si dlhodobé záväzky voči svojim spojencom.Povýšenie Staviarskeho a Svobodu navrhol minister obrany vláde v decembri 2017 s odôvodnením, že tým reaguje na zmeny v Ozbrojených silách SR. V súčasnosti je v nich plánovaných 20 generálskych funkcií, z ktorých bolo 16 obsadených generálmi a štyri plukovníkmi. Celkový počet a zloženie generálskych hodností sú porovnateľné s podobnými okolitými štátmi a zodpovedajú požiadavke vyváženosti v celkovej štruktúre dôstojníkov, dôvodil minister.