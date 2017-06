PREZIDENT: Vysvedčenie za moje tri roky by mi mali dať voliči

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) – Už tretíkrát privítal slovenský prezident Andrej Kiska v Prezidentskom paláci verejnosť. Učinil tak symbolicky v ten istý deň, v ktorý ho pred troma rokmi inaugurovali.uviedol dnes prezident počas dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave.dodal Kiska. Rozhodnutie o tom, či bude opätovne kandidovať na prezidenta, zverejní najneskôr do septembra 2018.Medzi návštevníkmi boli najmä školy, ktoré využili tento deň na školský výlet. Prišli tak i žiaci z Obchodnej akadémie zo Šurian.uviedla pedagogička Mariana Oravcová. Jej slová potvrdila 17-ročná Lujza, ktorá sa najviac tešila na program a na to, že jej vysvetlia, ako to v paláci funguje.Okrem škôl si však deň otvorených dverí nenechali ujsť ani jednotlivci. Jednou z nich bola Eva Mišíková z Košíc. Momentálne je na návšteve u svojho syna. Keď cestovala do Bratislavy, vo vlaku si všimla pozvánku.povedala pre TASR.Pre verejnosť sú sprístupnené priestory Prezidentského paláca a kaplnka svätej Barbory. Prvýkrát si návštevníci môžu pozrieť aj balkón Prezidentského paláca. Novinkou sú organizované komentované prehliadky či séria krátkych prezentácií o práci zamestnancov. Návštevníci si môžu z dňa otvorených dverí odniesť i autogram hlavy štátu. Súčasťou programu je i hudobné vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica a študentov Konzervatória v Bratislave.Pred verejnosťou sa odprezentovala i Čestná stráž prezidenta SR. Predviedla ukážky netradičných cvikov so zbraňami a boja zblízka.Program dňa otvorených dverí pokračuje na zadnom nádvorí, kde si príslušníci čestnej stráže pripravili ukážku výstroje a výzbroje. Okrem iného je k dispozícii i prehliadka policajnej techniky, vrátane limuzíny prezidenta SR.Návštevníci sa môžu prísť pozrieť do Prezidentského paláca až do 17.00 h, kedy sa zatvoria jeho brány. Doteraz ho navštívilo vyše 4000 ľudí.