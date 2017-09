Prezident Zeman naznačil, že vyznamená in memoriam Věru Špinarovú

Věra Špinarová, archívne foto Foto: Facebool VŠ Foto: Facebool VŠ

Praha 8. septembra (TASR) - Nielen pesničkár Jarek Nohavica, ale zrejme aj nedávno zosnulá speváčka Věra Špinarová bude pri príležitosti štátneho sviatku ČR 28. októbra ocenená štátnym vyznamenaním.Prezident ČR Miloš Zeman v uplynulých dňoch počas návštevy Moravskosliezskeho kraja uviedol, že udelí medailu za zásluhy Jarkovi Nohavicovi.Pre Deník teraz uviedol, že na vyznamenanie in memoriam je navrhnutá Věra Špinarová.Ako informoval internetový server Novinky.cz, prezident síce priamo nepotvrdil speváčkino vyznamenanie, to sa však javí ako vysoko pravdepodobné.Věra Špinarová zomrela v nedeľu 26. marca 2017 v nemocnici v Prahe vo veku 65 rokov, a to niekoľko dní po tom, čo skolabovala počas koncertu v Čáslavi.