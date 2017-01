Prezident Zeman zvolal poradu, aby zistil, či má znova kandidovať

Na archívnej snímke Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman pozval na utorok 31. januára na Pražský hrad svojich spolupracovníkov. Chce počuť ich názor na to, či sa má aj na budúci rok opäť uchádzať o post hlavy štátu. Prezident to povedal v rozhovore pre Český rozhlas (ČRo).Zvolanie porady potvrdil pre spravodajský server Novinky.cz aj Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.povedal v rozhovore Zeman, ktorý zároveň pripomenul, že sa ich odporúčaním nemusí napokon riadiť. Zatiaľ vraj nie je rozhodnutý.Prezident už skôr avizoval, že svoje rozhodnutie oznámi na tlačovej konferencii 10. marca.Zemanovo päťročné funkčné obdobie sa končí v marci budúceho roka. Do boja o Pražský hrad sa zatiaľ prihlásilo niekoľko osôb. Patria k nim napríklad textár Michal Horáček alebo podnikateľ Igor Sládek či lekár Marek Hilšer. O ďalších menách možných kandidátov sa zatiaľ iba špekuluje, dodali Novinky.cz.