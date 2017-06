Prezidenta Brazílie Michela Temera obvinili z korupcie

Michel Temer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 27. júna (TASR) - Brazílsky prezident Michel Temer sa stal v pondelok prvým úradujúcim prezidentom tejto juhoamerickej krajiny, ktorého oficiálne obvinili z korupcie.Rozhodnutie generálneho prokurátora Rodriga Janota je najnovším krokom v čoraz intenzívnejšom boji medzi Temerom a predstaviteľmi justície pracujúcimi na prípade korupcie siahajúcej do najvyšších kruhov. Prípad teraz pôjde do dolnej komory Kongresu, ktorá rozhodne, či je opodstatnený. Ak tak zahlasujú dve tretiny snemovne, prezidentovi pozastavia na 180 dní výkon funkcie, pokým bude súdny proces. Dočasným prezidentom by bol predseda snemovne Rodrigo Maia, Temerov spojenec.Janot v obvinení konštatuje, že Temer v čase medzi marcom a aprílom tohto roku zobral úplatok vo výške približne 150.000 dolárov od podnikateľa Joeslyho Batistu.Minulý mesiac začala prokuratúra vyšetrovanie Temera za korupciu, vyhýbanie sa spravodlivosti a členstvo v kriminálnej organizácii. Nahrávka s jeho hlasom ho zachytáva v rozhovore s Batistom, ako schvaľuje úplatok za mlčanie bývalému predsedovi snemovne Eduardovi Cunhovi. Ide o Temerovho bývalého spojenca, ktorý si teraz odpykáva 15-ročný trest za korupciu. Batista s federálnou prokuratúrou uzavrel dohodu o priznaní viny.Prezident Temer odmieta, že by sa nejako previnil a nechce odstúpiť aj napriek mnohým takýmto výzvam a klesajúcej popularite.Rozhodnutie generálneho prokurátora vzniesť iba obvinenie z korupcie by mohlo byť súčasťou stratégie, aby sa dolná komora parlamentu najprv zaoberala iba ním a až potom prípadnými ďalšími obvineniami, uvádza agentúra AP.Michel Temer (76), pravicový politik zo Strany brazílskeho demokratického hnutia, sa ujal moci v auguste minulého roku po tom, ako ľavicovú prezidentku Dilmu Rousseffovú zbavili funkcie pre porušenie rozpočtových zákonov.