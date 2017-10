Prezidenta COB zatkli pre podozrenie z kupovania hlasov

Carlos Arthur Nuzman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 5. októbra (TASR) - Prezidenta Brazílskeho olympijského výboru (COB) Carlosa Arthura Nuzmana zatkla vo štvrtok polícia pre podozrenie z kupovania hlasov, ktoré zabezpečili Riu de Janeiro minuloročnú olympiádu.Sedemdesiatpäťročného funkcionára zadržala miestna polícia mesiac po tom, čo v jeho dome vykonali raziu pre podozrenie z ovplyvnenia hlasovania afrických členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v roku 2009, keď sa rozhodovalo o pridelení OH 2016. Spolu s Nuzmanom zadržali aj Leonarda Grynera, marketingového šéfa OH v Riu. Informovala agentúra DPA.Nuzman viedol COB viac ako dve desaťročia a bol na čele organizačného výboru OH 2016.