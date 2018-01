Prezidenta ČR odvolili už aj Pospíšil, Gazdík, Fischer či Bartoš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. januára (TASR) - Druhé a rozhodujúce kolo prezidentských volieb pokračuje v piatok popoludní v Českej republike.Väčšina krajov hlásila, že v prvých dvoch hodinách prvého volebného dňa, teda v čase od 14.00 h do 16.00 h, prišiel k urnám mierne vyšší alebo rovnaký počet voličov ako v prvom kole pred dvoma týždňami.Vyplýva to z informácií spravodajského kanálu verejnoprávnej televízie ČT24.Prvý menší incident hlásili z Českých Budějovíc, kde sa asi 15 minút ponúkali voličom i volebné lístky tretieho z kandidátov v prvom kole Pavla Fischera vytlačené pre prípad odstúpenia jedného z dvojice rivalov, ktorými sú úradujúca hlava štátu Miloš Zeman a niekdajší šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš.Práve diplomat Pavel Fischer, ktorý patril v prvom kole svojim percentuálnym ziskom medzi pozitívne prekvapenia, medzičasom prišiel do volebnej miestnosti v pražskej mestskej časti Pitkovice a podporil Jiřího Drahoša. Podľa vlastných slov chce zostať v politike.Nový predseda opozičnej TOP 09 Jiří Pospíšil volil v Plzni zmenu v osobe Jiřího Drahoša ako človeka nezaťaženého dlhou politickou kariérou.Ďalší z neúspešných prezidentských kandidátov Michal Horáček volil takisto Zemanovho vyzývateľa v Roudnici nad Labem.V Prahe podporili Drahoša svojimi hlasmi predseda Starostov a nezávislých Petr Gazdík, ako aj líder Českej pirátskej strany Ivan Bartoš.