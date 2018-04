Prezidenta polície by mali vyberať zástupcovia odborov aj prokuratúry

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. apríla (TASR) – Nový policajný prezident by mal byť do funkcie vymenovaný ministrom vnútra na základe výberového konania. S jeho vymenovaním však musí súhlasiť aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý ho predtým vypočuje. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý upravuje aj voľbu policajného prezidenta a momentálne sa nachádza v pripomienkovom konaní.Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru (PZ) má byť sedem rokov a tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie len raz. Návrh zákona ďalej stanovuje, že novovymenovaný policajný prezident musí mať najmenej 40 rokov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne 15 rokov musí pracovať ako policajt a päť rokov v riadiacej funkcii.Ministerstvo vnútra (MV) SR musí okamžite zverejniť zoznam a životopisy uchádzačov o funkciu policajného prezidenta na svojej internetovej stránke.konštatuje sa v návrhu zákona. Ak komisia vhodného uchádzača nevyberie, MV vyhlási nové výberové konanie.Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť koncom tohto roka.