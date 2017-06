Prezidenta Srbska Vučiča slávnostne uviedli do funkcie

Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 23. júna (TASR) - Dejiskom slávnostného uvedenia novozvoleného srbského prezidenta Aleksandara Vučiča do funkcie je od dnešných skorých večerných hodín Belehrad. Udalosť v srbskej metropole, na ktorú pricestovalo množstvo významných hostí zo zahraničia, sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Slovensko zastupuje na inaugurácii predseda Národnej rady SR Andrej Danko.V srbskej metropole nechýbajú ani predstavitelia medzinárodných organizácií OSN, NATO, Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti i EÚ vrátane eurokomisára pre susedskú politiku a rozširovanie Únie Johannesa Hahna z Rakúska, v zastúpení jeho materskej krajiny je prítomný spolkový kancelár Christian Kern a Ruskú federáciu zastupuje vicepremiér Dmitrij Rogozin. Medzi hosťami sú aj zástupcovia USA, Čínskej ľudovej republiky a ďalších významných európskych i mimoeurópskych krajín.Na obrad dostali pozvanie aj všetci predchádzajúci srbskí prezidenti.Už pred samotným slávnostným uvedením do funkcie sa Vučič stretol dnes v Belehrade s chorvátskou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou, ako aj slovinským prezidentom Borutom Pahorom.Po stretnutí s najvyššou chorvátskou predstaviteľkou Aleksandar Vučič vyhlásil, že do konca roka očakáva zlepšenie vzájomných vzťahov. Súčasne vyjadril presvedčenie, že sa v nasledujúcich šiestich mesiacoch podarí dosiahnuť dôležité výsledky. Obe strany využili dnešné stretnutie na prerokovanie konkrétnych problémov, dodal.Optimisticky sa o vývoji dvojstranných vzťahov vyjadrila aj hostka zo Záhrebu, ktorá pricestovala do Belehradu na Vučičovu slávnostnú inauguráciu. Za minulosťou treba urobiť hrubú čiaru a riešiť problémy okolo nezvestných osôb, archívov a univerzálneho výkladu práva, predovšetkým však hľadieť do budúcnosti, zdôraznila Kolinda Grabarová-Kitarovičová.Vučič a jeho slovinský hosť sa zhodli na nutnosti riešiť mierovou cestou problémy v regióne a na záujme zintenzívniť vzájomnú spoluprácu.Obaja prezidenti však hovorili aj o problematike Európskej únie, pričom Borut Pahor zdôraznil, že Slovinsko podporuje úsilie Srbska o začlenenie sa do spoločenstva.V Paláci Srbska pripravili hostitelia pre účastníkov inaugurácie bohatý kultúrny program s vystúpeniami špičkových domácich interpretov, hudobných a tanečných formácií, ako aj výstavu historických pokladov vrátane symbolov srbskej štátnosti. Kľúčové udalosti srbských dejín tu hostitelia prezentujú na viacerých maľbách, ako aj dvoch maketách.Rádovo tisícky hostí budú môcť ochutnať srbské gastronomické špeciality, ako aj vybrané nápoje.