Prezidenti krajín západného Balkánu vyzvali EÚ, aby na ne nezabúdala

Slovinský prezident Borut Pahor. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brdo pri Kranju 3. júna (TASR) - Prezidenti Slovinska, Chorvátska a Nemecka vyzvali dnes Európsku úniu ako celok a súčasne všetky jej členské krajiny, aby sa znova začali viac venovať západnému Balkánu, pretože situácia sa tam zhoršuje a tvrdá rétorika ohrozuje stabilitu regiónu, čo by mohlo mať dopad na celú EÚ, informovala slovinská tlačová agentúra STA.Slovinský prezident Borut Pahor, chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a nemecký prezident Frank Walter Steinmeier zverejnili svoju výzvu po dnešnom stretnutí s prezidentmi Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Macedónska a Srbska na summite v slovinskom Brde pri Kranju.Pahor upozornil, že EÚ rieši brexit, vzťahy s Ruskom a Tureckom a situáciu na Blízkom východe, v dôsledku čoho sa jej rozšírenie o ďalšie krajiny dostalo na vedľajšiu koľaj. Mier a stabilita západného Balkánu musia zostať čelnou prioritou EÚ, zdôraznil." konštatuje sa v deklarácii so summitu v Brde pri Kranju.Pahor prítomným prezidentom povedal, že ich krajiny musia ešte veľa urobiť a mali by začať so zdvorilou rétorikou, ktorá podporuje vzájomné zmierenie, priateľstvo a atmosféru koexistencie-Chorvátska prezidentka upozornila, že je dôležité riešiť problémy predtým, ako sa vystupňujú. Západný Balkán by mal byť permanentne na programe EÚ a v procese rozšírenia musia nasledovať veľmi konkrétne kroky, citovala ju STA.Nemecký prezident podporil Pahorov názor a poznamenal, že nik z tých, ktorí sa pamätajú na situáciu z konca 90. rokov nechcú, aby sa tieto časy zopakovali." EÚ by sa mala venovať západnému Balkánu napriek jeho mnohým problémom, vrátane napätia vyplývajúceho z vojen v 90. rokoch, citovala ho agentúra AP.