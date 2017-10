Prezidenti Poľska a Bulharska hovorili o referende, migrácii i EÚ

Na snímke poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 5. októbra (TASR) - Použitie násilia v čase referenda o nezávislosti Katalánska bolo chybou, španielske úrady aplikovali neadekvátne prostriedky, vyhlásil dnes vo Varšave poľský prezident Andrzej Duda na spoločnej tlačovej konferencii s najvyšším bulharským predstaviteľom Rumenom Radevom, ktorý je v Poľsku na oficiálnej návšteve.Podľa Dudu by bolo bývalo správnejšie ponechať priebeh referenda v Katalánsku bez policajného zásahu, aj keď bolo v rozpore s ústavou, pretože aj tak by nemalo právne dôsledky. Namiesto násilia by bolo lepšie použiť zákonné, právne prostriedky, dodal.Hosť zo Sofie spája dianie v Španielsku s európskou hospodárskou krízou. Práve hospodárska situácia podľa Radeva posilnila nacionalizmus nebezpečný pre budúcnosť starého kontinentu. Podľa jeho názoru treba riešiť príčiny a nie konať proti demonštrantom. Bulharský prezident sa vyslovil vo Varšave za solidaritu bohatších krajín Únie s chudobnejšími štátmi.Obe strany sa pri rokovaniach sústredili na posúdenie vývoja dvojstranných vzťahov, avšak hovorili aj o budúcnosti Európskej únie, o blížiacom sa predsedníctve Bulharska v Únii v prvom polroku budúceho roka či o migračnej kríze. V posledne menovanom tematickom okruhu zastávajú obe krajiny podľa Dudových slov jednoznačné a identické stanovisko - sú proti mechanizmu prerozdeľovania utečencov.vyhlásil hostiteľ poukazujúc na význam ochrany hraníc a lokálnej humanitárnej pomoci. Poľsko je v tejto súvislosti pripravené prejaviť solidaritu, vyplynulo z Dudových slov.Systém kvót označil poľský prezident za "diktát" a zdôraznil, že podstatou jednoty starého kontinentu je spoločný postup a nie snaha presvedčiť iné štáty, aby konali proti svojim záujmom, záujmom vlastnej spoločnosti.