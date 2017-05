Prezidenti Poľska a Nemecka hovorili aj o migrantoch

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) si podáva ruku s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom (vľavo), 19.mája 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. mája (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier dnes počas jednodňovej nástupnej návštevy Poľska vo Varšave akcentoval význam právneho štátu, demokracie a hodnôt osvety.Bez toho, aby kritizoval súčasnú poľskú vládu, hosť z Berlína varoval pri návšteve ôsmeho ročníka knižného veľtrhu vo Varšave pred politickým vplyvom na umenie a literatúru." podčiarkol nemecký prezident, ktorý si v spoločnosti najvyššieho poľského predstaviteľa Andrzeja Dudu pozrel nemecký stánok na veľtrhu.Steinmeier vo svojom vystúpení citoval aj slová tragicky zosnulého bývalého poľského prezidenta Lecha Kaczyňského, ktorý sa v jednom z rozhovorov identifikoval s hodnotami ako sloboda a osveta.Najvyšší nemecký predstaviteľ však odmietol poľské postoje k utečeneckej politike a apeloval na poľskú stranu, aby bola v spore okolo ústavného súdu pripravená na dialóg s Európskou úniou. Steinmeier označil súčasne za nerealistickú poľskú predstavu o vzniku akýchsi táborov, v ktorých by sa umiestňovali utečenci aj bez ich súhlasu, pričom konštatoval, že nevie o nikom, kto by čosi podobné navrhoval.Poľský prezident Andrzej Duda zopakoval negatívny postoj krajiny k prerozdeľovaniu migrantov na základe záväzných kvót stanovených Bruselom.Hostiteľ však vyzdvihol kvality nemeckého hosťa a zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s ním. Pri bilaterálnom stretnutí oboch hláv štátov podčiarkol, že Nemecko je pre Poľsko dôležitým partnerom predovšetkým v hospodárskej oblasti a veľkým susedom. Osobne by si Duda podľa vlastných slov veľmi želal, aby dvojstranné vzťahy, politické, ekonomické i medziľudské, boli čo najlepšie. Súčasne vyzval najvyššieho nemeckého predstaviteľa na starostlivosť o poľskú komunitu žijúcu v spolkovej republike." formuloval Duda podľa spravodajskej televíznej stanice TVN24. Na tom sa zhodli obaja prezidenti.Poľsko-nemecké rokovania na najvyššej úrovni neobišli ani aktuálne európske otázky, akými sú napríklad tzv. brexit, konflikt na Ukrajine či blížiace sa 100. výročie nezávislosti Poľska. Obaja prezidenti konštatovali, že zvážia, akú úlohu by mohli zohrať pri spomienkových akciách na toto jubileum ako hlavy dvoch susediacich štátov.Steinmeier vo Varšave zdôraznil, aké blízke je jeho srdcu Poľsko a ako veľmi sa chce osobne angažovať za rozvoj nemecko-poľských vzťahov. Súčasne pripomenul, že Poľsko je významnou súčasťou Európy, ktorá je potrebná na prekonanie krízy na starom kontinente.Obaja štátnici netajili, že sú aj za prehĺbenie spolupráce krajín tzv. Weimarskej trojky, medzi ktorými ich doplňuje Francúzsko. Duda i Steinmeier vyjadrili presvedčenie, že záujem na tejto spolupráci prejaví aj nový francúzsky prezident Emmanuel Macron.Nemeckého prezidenta, ktorého sprevádza manželka Elke, predtým privítal Duda na poľskej pôde s vojenskými poctami. Steinmeier, ktorý položil veniec k Pamätníku neznámeho vojaka, sa stretol aj s premiérkou hostiteľskej krajiny Beatou Szydlovou.