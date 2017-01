Prezidentská inaugurácia znamenala koniec éry Trump Tower

Trump Tower v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. januára (TASR) – Príchodom nového prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu sa skončilo obdobie, keď bol centrom diania a pozornosti luxusný mrakodrap v centre New Yorku – Trump Tower.Bolo to epicentrum Trumpovej predvolebnej kampane i prechodu moci, bola to základňa, kde vykonával novozvolený prezident svoju činnosť. Slová Trump Tower zaznievali v médiách počas uplynulých mesiacov prinajmenšom tak často ako slová Biely dom.Trump je od piatku oficiálne prezidentom USA a jeho sídlom sa stal Biely dom. O Trump Tower bude odteraz v médiách počuť snáď len v súvislosti s prvou dámou Melaniou Trumpovou, ktorá tam bude aj so synom bývať ešte aspoň šesť mesiacov, aby mohol chlapec dokončiť školu v New Yorku.Koniec éry Trump Tower teší najmä obyvateľov a návštevníkov New Yorku. Od momentu, keď Trump v novembri vyhral prezidentské voľby, platili v okolí tejto budovy prísne bezpečnostné opatrenia vrátane bezletovej zóny. Bezpečnostné zátarasy pred Trump Tower skomplikovali pohyb po Piatej avenue - jednej z najznámejších a najrušnejších ulíc Manhattanu, kadiaľ denne prechádzajú tisícky obyvateľov mesta a turistov.Sťažený bol nielen pohyb po ulici, ale aj vstup do mrakodrapu. Tí, ktorí si chceli zájsť do reštaurácií alebo do obchodov na prízemí Trump Tower, museli absolvovať bezpečnostnú prehliadku. Rozruch určite netešil ani majiteľov miliónových apartmánov v Trump Tower. Vrásky na čele mali aj majitelia obchodov na Piatej avenue - sťažovali sa na pokles tržieb.Šesťdesiatosemposchodový mrakodrap Trump Tower bol postavený v roku 1983. Na prvých 26 poschodiach sú luxusné kancelárie, vyššie sú luxusné byty.