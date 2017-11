Prezidentské voľby v Libérii odložili pre sťažnosť kandidáta

Na snímke Charles Brumskine. Foto: Facebook Foto: Facebook

Monrovia 3. novembra (TASR) - O odložení druhého kola prezidentských volieb v Libérii rozhodol v piatok najvyšší súd tejto africkej krajiny, a to až dovtedy, kým sa nevyšetrí sťažnosť Charlesa Brumskina, kandidáta, ktorý obsadil v prvom kole podľa oficiálnych výsledkov tretie, nepostupové miesto. Práve on poukazoval na podvod, ktorý mal sprevádzať prvé kolo hlasovania o nástupcovi doterajšej prezidentky Ellen Johnsonovej-Sirleafovej.Niekdajší držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu planéty z roku 1995 George Weah triumfoval v prvom kole volieb 10. októbra so ziskom 38,4 percenta hlasov pred úradujúcim viceprezidentom Josephom Boakaiom, ktorého podporilo 28,8 percenta voličov. Brumskine, ktorý je šéfom Strany slobody, sa tešil z hlasov iba necelých 10 percent voličov.Predseda libérijského najvyššieho súdu Francis Korkpor avizoval rozhodnutie súdu o Brumskinovej sťažnosti na pondelok o 10.00 h miestneho času.Pôvodne stanovený termín druhého kola parlamentných volieb bol utorok 7. novembra.