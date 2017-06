Prezidentské voľby v Mongolsku sa konajú v čase hospodárskej krízy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulanbátar 26. júna (TASR) - Prezidentské voľby sa dnes konajú v Mongolsku. Takmer dva milióny oprávnených voličov majú možnosť rozhodnúť o nástupcovi Cachjagína Elbegdordža, ktorý už po dvoch funkčných obdobiach nemôže kandidovať.O prezidentskú funkciu sa uchádzajú traja kandidáti. Najväčšie šance majú bývalý premiér Mijégombyn Enchbold z vládnucej Mongolskej ľudovej strany (MPP) a milionár Chaltmágín Battulga z opozičnej Demokratickej strany (DP), napísala agentúra DPA. Tretím kandidátom je Sajnchú Ganbátar z Mongolskej ľudovej revolučnej strany (MPRP).Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Pozorovatelia však očakávajú nízku účasť, pretože všetci kandidáti sú obviňovaní z korupcie. Ak ani jeden z nich dnes nezíska absolútnu väčšinu, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola.Predvolebnú kampaň poznačila hospodárska kríza. Mongolsko s tromi miliónmi obyvateľov má bohaté zdroje nerastných surovín a ešte v roku 2011 zaznamenalo vďaka ťažobnému boomu 17-percentný ekonomický rast - najvyšší na svete. Situáciu však zmenili klesajúce ceny nerastných surovín a nižší dopyt po hlavných vývozných komoditách, ako sú meď, ropa a železná ruda.Bežných Mongolov hnevá skutočnosť, že zisky z vývozu sa nepremietli do ich života a mnohí žijú stále v chudobe.