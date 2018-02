Prezidentské voľby v Rusku budú mať osem kandidátov

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Moskva 1. februára (TASR) - V marcových voľbách nového ruského prezidenta bude kandidovať osem ľudí. V stredu večer to vyhlásila predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová, ktorú cituje agentúra TASS.povedala.Pamfilovová zdôraznila pozornosť, s akou sa bude pristupovať k overovaniu podpisov, pričom počet odmietnutých signatúr by nemal presiahnuť päť percent z celkového množstva. ÚVK v priebehu nasledujúcich desiatich dní následne vydá potvrdenie zoznamu oprávnených kandidátov.Časový limit na odovzdanie príslušných dokumentov vypršal v stredu o 18.00 h moskovského času (20.00 h SEČ). Kandidáti, ktorí reprezentujú mimoparlamentné strany, museli odovzdať najmenej 100.000 podpisov, samostatní kandidáti najmenej 300.000 podpisov. Okrem toho boli vyžadované i protokoly o zbieraní signatúr, bankové údaje o uhradení podpisových poplatkov, ako aj notárom overený zoznam osôb, ktoré sa podieľali na zbieraní podpisov.Svoju kandidatúru v stredu stiahla kandidátka Ľudovej strany Ruska Irina Volynecová, ktorá svojich sympatizantov vyzvala, aby podporili súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina.Svojej kandidatúry sa vzdal aj poslanec kostromskej oblastnej dumy Vladimir Michajlov, ktorému sa síce podarilo zozbierať dostatok podpisov na podporu svojej kandidatúry, ale uvedomil si, že "pre obyvateľov krajiny je úplne neznámy".Kandidát Strany sociálnych reforiem Stanislav Poliščuk svoju kandidatúru tiež stiahol, a to v prospech Putina, ktorému chce navrhnúť, aby v ďalšom funkčnom období využil aj jeho predvolebný program.Prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia 18. marca, predvolebná kampaň sa začala 18. decembra. Ich favoritom je Putin, ktorého funkčné obdobie sa skončí 7. mája.V prípade volebného víťazstva zostane Putin (65) vo funkcii ďalších šesť rokov, teda do roku 2024. Podľa posledných prieskumov mu dôveruje približne 80 percent Rusov, takže jeho víťazstvo je podľa agentúry AP prakticky isté.