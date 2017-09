Prezidentské voľby v Rusku majú oficiálny dátum, budú v marci 2018

Súčasný ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Prezidentské voľby v Rusku sa budú konať 18. marca 2018. Pre agentúru TASS to dnes uviedla tajomníčka ústrednej volebnej komisie Maja Grišinová, komentujúc aktualizovaný plán sviatočných dní na budúci rok, ktorý krátko predtým predstavilo ministerstvo práce.uviedla Grišinová.Ruská legislatíva ukladá, že prezidentské voľby sa konajú spravidla v druhú marcovú nedeľu, ktorá v roku 2018 pripadá na 11. marca. Tento deň však bude pracovným dňom namiesto 8. marca, Medzinárodného dňa žien, ktorý je v Ruskej federácii dňom voľna.Ruské zákony stanovujú, že voľby novej hlavy štátu určuje Rada federácie (horná komora ruského parlamentu) najneskôr 90-100 dní pred hlasovacím dňom.Ešte pred letom tohto roku zákon stanovoval, že ak hlasovanie pripadá na nepracovný štátny sviatok alebo na nasledujúci deň, alebo ak je táto nedeľa pracovným dňom, voľby sa uskutočňovali v predchádzajúcu nedeľu.V roku 2012, keď bola druhá marcová nedeľa pracovným dňom, voľby sa konali v prvú nedeľu mesiaca. Tohto roku však došlo k novelizácii volebného zákona, ktorá umožňuje konanie volieb v uvedených prípadoch až nasledujúcu nedeľu.Osemnásty marec je dňom, keď Rusi oslavujú pričlenenie Krymského polostrova k svojej krajine. Moskva anektovala tento strategický polostrov, ako aj mesto Sevastopol v marci 2014 po kontroverzne vnímanom referende.Ak by v prvom kole volieb žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo by sa konalo o tri týždne. Všeobecne sa očakáva, že voľby zaistia ďalší prezidentský mandát prezidentovi Vladimirovi Putinovi.Putin, ktorý je pri moci ako prezident alebo premiér už od roku 1999, zatiaľ neohlásil plány na uchádzanie sa o svoj šiesty mandát, všeobecne sa ale predpokladá, že tak spraví.O zámere kandidovať už informoval líder nacionalistov Vladimir Žirinovskij. Liberálna strana Jabloko chce do volieb postaviť Grigorija Javlinského. Strana Spravodlivé Rusko rozhodne o svojom kandidátovi na zjazde ešte túto jeseň.