Prezidentskí kandidáti chcú pomáhať aj poskytovať víziu budúcnosti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) – Prezident by mal konkrétne pomáhať ľuďom, ktorí ho zvolia, poskytovať verejnosti víziu a byť zábezpekou občanov pred nespravodlivosťou, napĺňať ich potreby či snažiť sa zmeniť pocit ľudí, že imAj takéto predstavy o pôsobení budúceho prezidenta prezentovali v diskusnej relácii televízie TA3 kandidáti na tento post poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina), politický a mediálny analytik Eduard Chmelár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin a bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.uviedol Krajniak. Prezident podľa neho nemusí robiť žiadne koalície ani kompromisy pri zostavovaní vlády, keď niečo sľúbi, musí to aj dodržať, môže realizovať svoj program.dodal. Podľa jeho predstavy by to mala byť práca na plný úväzok a človek na tomto poste by sa mal snažiť nielen hovoriť o veľkých politických veciach, ale aj konkrétne pomôcť tým, ktorí ho zvolia.Chmelár podľa vlastných slov nikdy nebol spokojný s výkonom úradu prezidenta na Slovensku.vyjadril sa. Prezident podľa neho nemá vstupovať do dennodennej politiky, nemusí sa vyjadrovať vždy ku všetkému.povedal Chmelár.Harabin uviedol, že napriek ponukám určitých strán na ne nereagoval, teda ešte nie je kandidát.myslí si Harabin, ktorý je pripravený prijať želanie ľudí kandidovať.zdôraznil.Funkcia prezidenta je podľa Zábojníka svojím spôsobom spojená s bezpečnostnou politikou, pretože je najvyšším predstaviteľom ozbrojených síl. Ako človek, ktorý sa 37 rokov venuje bezpečnostnej politike, zdieľal svoje názory a komentáre na sociálnych sieťach a "nagenerovalo" sa také portfólio ľudí, ktorí ho vyzvali, aby kandidoval.povedal Zábojník, ktorý to chce zmeniť a preto sa hlási do boja o prezidentský úrad.Diskutujúci sa zhodli, že je potrebné zvýšiť dôveru v štát a v politiku. "Základ je, že nebudeme podvádzať a klamať, keď niečo sľúbime, tak to dodržíme,” vyhlásil Krajniak. Chmelár odmietol zovšeobecňovanie a dehonestáciu výkonu politiky. Prezident má podľa neho byť schopný povedať Slovákovi z Oravy, Rusínovi zo Sniny, Maďarovi z Komárna či Rómovi z Moldavy,Zábojník vidí prezidenta ako, ako toho, kto bude robiť odpočet pred občanmi, aby videli, čo vláda spravila a čo nie.Podľa Harabina sa dôvera v štát stráca, pretože najvyšší ústavní činitelia nerešpektujú ústavu a právo.vyhlásil a poukázal na nerešpektovanie rozhodnutí Ústavného súdu SR súčasným prezidentom Andrejom Kiskom.Kandidáti odmietli riešenie otázky migrácie do EÚ prostredníctvom kvót. V otázke financovania svojich kampaní chcú využívať transparentné účty a súhlasia v tejto súvislosti s odkrytím daňového tajomstva kandidátov na prezidenta, ako to navrhol predseda strany Smer-SD Robert Fico.