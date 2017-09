Prezidentskú funkciu v Singapure bude prvýkrát zastávať žena

Halimah Yacobová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 13. septembra (TASR) - Funkciu prezidenta Singapuru bude zastávať moslimka malajzijského pôvodu Halimah Yacobová, ktorá je vôbec prvou prezidentkou v dejinách tejto ázijskej krajiny. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Kritiku v Singapure však vyvolal fakt, že sa do funkcie nedostala prostredníctvom volieb, ale bola do nej dnes vymenovaná. Došlo k tomu de facto automaticky po tom, ako boli jej dvaja potenciálni rivali vyradení z volebného boja, keďže nespĺňali požadované kritériá.Po oficiálnom oznámení, že sa stala prezidentkou, sa Yacobová poďakovala za podporu svojim stúpencom. Ubezpečila, že bude prezidentkou všetkých občanov krajiny "bez ohľadu na ich rasu, jazyk, náboženstvo či vieru".Povedala, že nebola síce zvolená vo voľbách, ale jej odhodlanie slúžiť národu platí tak, ako to sľubovala v kampani, uviedla dnes panarabská televízia al-Džazíra.Šesťdesiattriročná Yacobová je po 47 rokoch prvou príslušníčkou malajzijskej menšiny vo funkcii prezidenta Singapuru. Miestne úrady rozhodli, že možnosť kandidovať v prezidentských voľbách budú mať len príslušníci malajzijského etnika. Stalo sa tak v snahe posilniť súlad v štáte, kde väčšinu z 5,5 milióna jeho obyvateľov tvoria Číňania.