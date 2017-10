Prezidentský apartmán Grand Hotela Kempinski získal svetové ocenenie

Foto: Grand Hoteli Kempinski High Tatras Foto: Grand Hoteli Kempinski High Tatras

Štrbské Pleso 18. októbra (OTS) - Luxusný hotel na brehu Štrbského plesa sa stal víťazom v kategóriách –. Podľa cestovateľov a profesionálov z oblasti cestovného ruchu, ktorí hlasovali v ankete, je tak najlepším hotelom na Slovenskua tiež sa môže pochváliť tým najlepším apartmánom v krajine.opisuje víťazný apartmán. Apartmán je vybavený originálnym nábytkom, vlastným šatníkom a doplnkami od svetových dizajnérov. Stropy zdobia Muránske lustre a príjemnú atmosféru apartmánu dodávajú na mieru maľované obrazy a možnosť relaxovať pri praskotajúcom krbe. Okrem ubytovania je možné prezidentský apartmán využiť aj na špeciálne príležitosti.Novinkou je, že apartmán môžu využívať na predsvadobné prípravy budúci novomanželia. Špecifikom apartmánu totiž je, že sa dá rozdeliť na pánsku a dámsku časť. V jednej časti apartmánu sa tak môže pred svadbou oddelene pripravovať nevesta s mamou, rodinou a kamarátkami a v druhej časti zase ženích so svojimi priateľmi. Po obrade sa obe časti prepoja a mladomanželia môžu ďalšie chvíle už tráviť spoločne.V rámci špeciálnej ponuky balíčka Dokonalé súkromie si môžu ubytovaní hostia vychutnať nerušený pobyt v apartmáne s vlastným vchodom, kedy ešte aj check-in môžu absolvovať priamo v apartmáne. Okrem vstupu do VIP Spa Suite si môžu užiť aj 5-chodovú večeru za svetla sviečok a sledovať spolu západ slnka a panoramatický výhľad na Tatry z hotelovej vežičky.Okrem súkromných chvíľ sa dá využiť apartmán aj na dôležité pracovné stretnutia. Pre menšie skupinky do 8 osôb sa dá namiesto konferenčných sál využiť práve prezidentský apartmán a špeciálne pripravený balíček Executive Meetings. Štýlová miestnosť na dôležité pracovné stretnutia ponúka najmodernejšie technické vybavenie s bohatým coffee breakom a služby vlastného „meeting concierge.“ Po celý čas majú hostia k dispozícii aj meeting koordinátora, ktorý diskrétne naplánuje celé podujatie. Najdôležitejšie mítingy si totiž zaslúžia exkluzívne priestory, akým je prezidentský apartmán v Grand Hoteli Kempinski High Tatras.Medzi známych hostí ubytovaných v najprestížnejšom apartmáne Vysokých Tatier patrí generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a okrem legiend slovenskej a českej hudobnej scény v ňom bol ubytovaný aj spevák Bryan Adams.Ocenenie World Travel Awards (WTA) sa každoročne udeľuje najvýznamnejším svetovým a lokálnym organizáciám v oblasti hoteliérstva, turistických rezortov, leteckej dopravy, kúpeľníctva a ďalších súvisiacich služieb. Táto značka vznikla v roku 1993 a je celosvetovo uznávaná ako najvyššia známka excelentnosti v tomto odvetví. V ankete hlasuje počas jedného roka verejnosť, ale aj profesionáli pracujúci v segmente hotelierstva. Ceny sa v tomto roku odovzdávali na slávnostnom ceremoniáli v ruskom Petrohrade, z ktorého si najviac víťazstiev odnieslo Portugalsko a stalo sa tak hlavnou európskou destináciou.