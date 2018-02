Prezidentský kandidát R.Znášik sa pokúša iniciovať referendum

Na archívnej snímke kandidát na funkciu prezidenta SR Radovan Znášik. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 6. februára (TASR) – Občiansky kandidát na prezidenta Radovan Znášik sa chce pokúsiť iniciovať vypísanie celoslovenského referenda s troma otázkami. Chcel by ním prispieť k posilneniu priamej demokracie na Slovensku. Podporu pre aktivitu sa snaží získať aj v podnikateľskej obci, ktorej v utorok adresoval otvorený list.Prvá otázka navrhovaného referenda by sa mala týkať zmeny voľby generálneho prokurátora, ako najdôležitejšieho subjektu v boji proti korupcii. Znášik sa chce tiež nástrojom priamej demokracie pokúsiť zaviesť hmotnú zodpovednosť riadiacich zamestnancov za rozhodnutia, ktorými bola preukázateľne spôsobená škoda vo verejnej správe.Prezidentský kandidát by tiež rád presadil tzv. ľudové veto. Ak do troch mesiacov od prijatia zákona podporí petíciu za jeho zrušenie najmenej 100.000 občanov SR, zákon prestane platiť.pomenoval Znášik cieľ navrhovaného referenda.