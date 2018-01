Prezidentský kandidát Znášik chce cez referendum posilniť demokraciu

Na archívnej snímke Radovan Znášik Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 9. januára (TASR) - Radovan Znášik, ktorý sa chce uchádzať o post prezidenta SR v budúcoročných prezidentských voľbách, mieni iniciovať referendum a ním prispieť k posilneniu demokracie na Slovensku. Pre TASR uviedol, že už začal zbierať podpisy pod petíciu za vypísanie referenda.Vo všeľudovom hlasovaní by sa podľa neho mali ľudia vyjadriť k zmene voľby generálneho prokurátora. Táto pozícia je podľa Znášika najdôležitejší subjekt nielen v boji proti korupcii aj v iných závažných kauzách. Ľudia by mali svoj názor povedať aj v otázke hmotnej zodpovednosti vo verejnej správe.informuje Znášik. Tento inštitút by bol podľa jeho slov odpoveďou na súčasný stav, kedy prezident SR a občania nemajú nástroj na to, aby mohli účinne vetovať parlamentom schválené zákony. Ak by existovalo tzv. občianske veto, malo by to podľa Znášika fungovať tak, že občania by svojimi podpismi mohli zastaviť zákon schválený Národnou radou.vysvetlil Znášik.Rok 2018 môže byť podľa neho pre občanov rokom nástupu zmien v otázkach dôsledného uplatňovania demokratických princípov, univerzálnej spravodlivosti a v neposlednom rade vymožiteľnosti práva na Slovensku.uviedol Znášik.Pre zbieranie podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda sa rozhodol preto, že za uplynulých 25 rokov samostatnosti Slovenskej republiky je podľa neho väčšina občanov nespokojná so súčasným stavom demokracie, justície a vymožiteľnosti práv.doplnil s tým, že demokracia na Slovensku sa začína a končí voľbami.Potreba zmien Znášika priviedla aj ku kandidatúre na prezidenta. Radovan Znášik vyštudoval diplomatické štúdiá v Londýne a následne pracoval šesť rokov na Ministerstve životného prostredia SR. Po tom, ako získal štipendium japonskej vlády, v Tokiu študoval verejnú politiku. Od roku 2015 pracoval pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na vysunutom pracovisku v Turkmenistane. Keďže sa mu na začiatku tohto roka narodilo dieťa, rozhodol sa vrátiť na Slovensko.Funkčné obdobie súčasného prezidenta SR Andreja Kisku uplynie v roku 2019. Kiska zatiaľ neoznámil, že sa o post hlavy štátu bude uchádzať opakovane.