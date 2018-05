Prezidentským kandidátom opozície v Turecku bude poslanec M. Ince

Muharrem Ince, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 4. mája (TASR) - Najväčšia turecká opozičná strana CHP nominovala za svojho prezidentského kandidáta poslanca Muharrema Inceho. V júnových voľbách by sa mal postaviť súčasnému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.Prezidentská kandidatúra šéfa parlamentnej frakcie sekularistickej Republikánskej ľudovej strany (CHP) bola ohlásená na straníckom zjazde v Ankare.Muharrem Ince prisľúbil, že by v prípade volebného víťazstva bol nadstraníckym prezidentom, ktorý bude zastupovať záujmy všetkých obyvateľov Turecka.vyhlásil Ince, ktorého citoval denník Hürryiet.Svoju ambíciu byť nezávislým demonštroval tým, že si zo saka odopol odznak CHP a namiesto neho si dal iný s tureckou vlajkou.Bývalý učiteľ fyziky pôsobí v tureckom parlamente od roku 2012. Pochádza zo západného Turecka a patrí medzi tvrdých kritikov vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá vo štvrtok oficiálne zvolila úradujúcu hlavu štátu Recepa Tayyipa Erdogana za svojho prezidentského kandidáta. Erdoganovu kandidatúru podporuje aj spriaznená pravicová Strana národného hnutia (MHP).Erdogan je jasným favoritom júnových volieb a vážnejšiu výzvu by pre neho mohlo predstavovať len vytvorenie širšieho opozičného bloku, ktorý by podporil spoločného kandidáta. Výraznou uchádzačkou je bývalá ministerka vnútra Meral Akšenerová, ktorá kandiduje za jednu z menších opozičných strán.Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa majú v Turecku konať 24. júna v situácii, keď v krajine zrejme stále bude platiť výnimočný stav. Znepokojenie z toho vyjadrili Spojené štáty, podľa ktorých zákony platiace počas výnimočného stavu by mohli znemožniť uskutočnenie spravodlivých volieb.Riadny termín volieb mal byť november 2019. Erdogan, ktorý dominuje v tureckej politike od roku 2002 a v posledných rokoch je obviňovaný z autoritárskych praktík, ich konanie podľa analytikov urýchlil s cieľom upevniť si svoju moc.