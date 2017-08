Pri autobusovom nešťastí západne od Ankary zahynulo najmenej 6 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ankara 24. augusta (TASR) - Najmenej šesť ľudí prišlo dnes o život a ďalších 37 utrpelo zranenia, keď v centrálnej časti Turecka, západne od Ankary, autobus narazil do nosného betónového piliera nadjazdu.O identite pasažierov autobusu turecká tlačová agentúra Anadolu nepriniesla žiadne informácie, takže nevedno, či sú medzi poškodenými aj cudzinci.Diaľkový autobus sa v nočných hodinách vydal na cestu zo západotureckého Izmiru do hlavného mesta Ankara, ktoré je vzdialené asi 580 kilometrov. K nešťastiu došlo v záverečnej fáze tejto trasy, na hlavnej komunikácii v úseku medzi Polatli a Ankarou.Betónový pilier po náraze prakticky "rozrezal" autobus, viacerí zranení zostali uväznení v jeho vraku. Vyslobodili ich alarmovaní hasiči a do nemocníc ich previezli záchranári.Diaľkové autobusy sú v Turecku obľúbeným prostriedkom hromadnej dopravy.