Pri Bielom dome zatkli expolicajta s arzenálom zbraní

Washington 26. septembra (TASR) - Muž, ktorého zatkli v nedeľu ráno neďaleko Bieleho domu, je bývalý policajt, ktorý mal v aute arzenál zbraní a je presvedčený, že mu Ústredná spravodajská služba (CIA) implantovala do hlavy čip. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na súdne dokumenty.Timothy J. Bates (37) z mesta Collierville v štáte Tennessee v pondelok predstúpil pred súd vo Washingtone pre obvinenia z nelegálneho držania pušky alebo brokovnice.Podľa súdnych dokumentov k Batesovi pristúpili v nedeľu uniformovaní členovia tajnej služby, keď sa zdalo, že močil na verejnosti. Povedal im, že sa snaží dostať k ministrovi obrany Jamesovi Mattisovi a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu (NSA) Mikeovi Rogersovi, aby mu poradili ohľadom nevyplatených peňazí a ako dostať psí čip z jeho hlavy.Bates dovolil ochrankárom, aby prehľadali jeho nedovolene zaparkované auto a našli deväť strelných zbraní vrátane útočnej pušky Bushmaster a nabitej útočnej pušky AK-47.Podľa svedectva dôstojníkov, ktorí ho zatýkali, Bates uviedol, že mu ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť a štát Tennessee ponúkli 28,7 milióna dolárov za účasť na programe CIA s názvom MK Ultra a vložili mu do hlavy čip, ktorý mu spôsobuje "prudké bolesti hlavy, trasľavosť a kŕče".Bates povedal príslušníkom tajnej služby, že pricestoval z Tennessee po radu od Mattisa a Rogersa, ako odstrániť ten čip a získať sľúbené peniaze.Zo súdnych dokumenty vyplýva, že Bates je bývalý policajt, ktorého v roku 2013 poslali do výslužby zo zdravotných dôvodov a vo februári tohto roku ho nedobrovoľne hospitalizovali z dôvodov týkajúcich sa duševného zdravia.Za nelegálne držanie pušky mu hrozí maximálny trest piatich rokov odňatia slobody a pokuta do 5000 dolárov. Podľa súdnych dokumentov ho umiestnili do nemocnice na pozorovanie z dôvodu podozrenia na duševnú chorobu.