Pri bojoch v Sýrii zahynul vplyvný vodca libanonského hnutia Hizballáh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 4. októbra (TASR) - Vysokopostavený veliteľ libanonského šiitského hnutia Hizballáh zahynul počas bojov proti militantom zo sunnitskej organizácie Islamský štát (IS) v susednej Sýrii. Informoval o tom dnes Hizballáh.Alí al-Hádí al-Ášik (44) prišiel o život v pondelok 2. októbra počas boja v púšti okolo mesta Palmýra v strednej časti Sýrie, dodal Hizballáh bez uvedenia ďalších podrobností.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v krajine, v pondelok hlásila, že útok neidentifikovaného dronu zabil v Sýrii najmenej osem bojovníkov Hizballáhu.Útok bezpilotného lietadla cielil na pozíciu Hizballáhu v stredosýrskej provincii Homs, uviedlo SOHR.Hizballáh od roku 2012 bojuje spolu so silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti povstalcom, ktorí sa snažia Asada zvrhnúť.Bojovníci libanonského hnutia sa zúčastňujú na prebiehajúcej ofenzíve Asadových síl, podporovaných Ruskom, proti Islamskému štátu vo východnej provincii Dajr az-Zaur, susediacej s provinciou Homs.Kríza v Sýrii sa začala v marci 2011 pokojnými protivládnymi demonštráciami. Konflikt čoskoro skĺzol do mnohostrannej občianskej vojny, ktorá si už vyžiadala státisíce ľudských životov a vyhnala z domovov približne polovicu z 22 miliónov predvojnových obyvateľov.