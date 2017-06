Pri bratislavskom Pentagone zriadia dočasnú stanicu mestskej polície

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. júna (TASR) – Pri problémovom bytovom dome Pentagon na Stavbárskej ulici v bratislavskej Vrakuni zriadia dočasnú stanicu mestskej polície. Magistrát a mestská časť tak chcú zvýšiť bezpečnosť v tejto lokalite. Zlepšiť chcú aj čistotu osadením polopodzemných kontajnerov. Tento zámer dnes priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu so starostom Vrakune Martinom Kurucom.Mestská i štátna polícia tento priestor kontroluje denne. Hliadky však prichádzajú a odchádzajú. Magistrát preto prišiel s návrhom, aby tu aspoň mestskí policajti boli stále prítomní.priblížil Nesrovnal.Náčelník bratislavskej mestskej polície Ivan Lechner priblížil, že stanica bude vo forme dočasného prenosného zariadenia.vysvetlil. Pôsobiť by tu mali neustále minimálne dvaja policajti.Trvalé riešenie vidí primátor i starosta v zriadení stanice štátnej polície v neďalekom bývalom kultúrnom stredisku.podotkol primátor.Kuruc so situáciou v bytovom dome Pentagon a jeho okolí nie je spokojný. Verí, že aspoň tieto čiastočné kroky mesta a mestskej časti pomôžu k zvýšeniu bezpečnosti.skonštatoval. Vrakuňa plánuje aj zriadenie súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá by strážila majetky samosprávy v okolí Pentagonu.Pre zvýšenie čistoty osadí hlavné mesto pred bytovým domom polopodzemné kontajnery. Tie sa už napríklad nachádzajú v novej štvrti Zuckermandel, v bratislavskom Starom Meste.podotkol Nesrovnal.