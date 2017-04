Pri brexite bude prioritou vlády ochrana Slovákov žijúcich v zahraničí

Ilustračné foto z Londýna. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 26. apríla (TASR) – Prioritou vlády SR počas rokovaní o brexite bude ochrana práv Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve a finančné vyrovnanie záväzkov krajiny vyplývajúcich z členstva v EÚ. Uvádza sa to v materiáli Príprava SR na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, ktorý dnes schválila vláda." uvádza sa, pričom cieľom SR je ukončiť rokovania do dvoch rokov po notifikácii článku 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení z EÚ.Slovensko má ďalej záujem aktívne sa podieľať na rokovaniach európskej dvadsaťsedmičky, ktoré sa budú sústreďovať na prípravu pozícií s cieľom minimalizovať negatívne dosahy na slovenských občanov a ekonomiku.Britská premiérka Theresa Mayová zaslala 29. marca rozhodnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Európskej rade o záujme vystúpiť z EÚ na základe výsledkov referenda, ktoré sa uskutočnilo v júni 2016.Rokovania vo formáte 27 členských štátov EÚ sa začnú na mimoriadnom summite 29. apríla. Prijmú sa na ňom usmernenia určujúce základné pozície a princípy EÚ 27. V mene EÚ bude rokovania viesť Európska komisia ako vyjednávač. Výsledkom rokovaní bude dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva, ktorú v mene EÚ uzatvorí Rada po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.Spojené kráľovstvo prestane byť členom EÚ po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení alebo, ak sa nedospeje k dohode do 29. marca 2019, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.Samotné vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať vplyv najmä na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť a podnikateľské prostredie.