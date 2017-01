Pri bulharskom pobreží zamrzlo Čierne more

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Sofia 13. januára (TASR) - Jedinečný prírodný úkaz - zamrznuté Čierne more - možno v týchto dňoch pozorovať v prístavoch juhobulharských miest Burgas a Sarafovo. K tomuto ojedinelému javu mohlo dôjsť vďaka nízkej slanosti morskej vody v tejto časti pobrežia a silným mrazom.Podľa správ bulharskej tlače je bulharsko-rumunský úsek rieky Dunaj je takmer úplne zamrznutý a plavba na ňom je kvôli ľadovým kryhám zakázaná. V bulharských riečnych prístavoch kvôli tomu kotví najmenej 20 lodí.Podľa predpovedí sa počasie v Bulharsku do konca januára výraznejšie nezmení: očakáva sa ďalšie sneženie sprevádzané silným vetrom a teploty pod bodom mrazu. V noci nadnes na takmer celom území Bulharska hlásili mrazy miestami až do mínus 20 stupňov Celzia. Snehová pokrývka na severe krajiny dosahuje od 23 do 45 centimetrov, kým v južnom Bulharsku od 13 do 41 centimetrov.