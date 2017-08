Pri Calais vo Francúzsku sa medzi sebou opakovane pobili migranti

Ilustračná snímka Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. augusta (TASR) - Päť bitiek medzi migrantmi sa od pondelka odohralo pri prístavnom meste Calais na severe krajiny. Policajti odhadujú, že do výtržností sa s palicami a kovovými tyčami zapojilo zhruba 200 afganských a eritrejských utečencov.Poslednú hromadnú bitku asi 150 migrantov zaznamenali úrady v regióne Pas-de-Calais dnes popoludní. Začala sa na ceste vedúcej do Calais a presunula sa na diaľnicu. Skôr než bitkárov stihli rozohnať policajti, sa niekoľko z nich zranilo.Prvá potýčka sa začala v pondelok večer a ďalšie pokračovali postupne do brieždenia. Zranenia utrpelo spolu 21 migrantov a šesť členov zvláštnych jednotiek, uviedla agentúra AP.Policajti zadržali siedmich migrantov, na ďalších 20 uvalili úradnú väzbu, v dôsledku čoho im hrozí vyhostenie z Francúzska.Francúzske úrady vypratali uplynulú jeseň veľký nepovolený tábor pri Calais, kde žilo minimálne 7000 ľudí. K ústiu tunela pod Lamanšským prielivom sa ale stále vracajú s nádejou, že sa im podarí dostať sa do Británie.