Pri cestách do Číny treba rozlišovať, o akú misiu ide

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 15. apríla (TASR) - Predseda Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ) Christoph Leitl pokladá nedávnu cestu veľkej skupiny rakúskych podnikateľov vedenú spolkovým prezidentom Alexandrom Van der Bellenom do Číny za úspešnú.Leitl v sobotu (14. 4.) v interview pre rakúsky rozhlas uviedol, že krajina vytvorila možnosti na podnikanie vo viacerých ekonomických oblastiach. Dodal, že čínsky prestížny projekt novej Hodvábnej cesty nebude nijakou jednosmerkou.Politika a ekonomika by sa nemali spájať s nedodržiavaním ľudských práv. Nemožno vystupovať so zdvihnutým prstom. Leitl poukázal na to, že rakúska misia bola hospodárskou a nie politickou, aj keď sa citlivá téma neobišla.Pre šéfa hospodárskej komory nemali veľký význam ani obavy, že domáce podniky prídu pri spolupráci s čínskymi partnermi o svoje know-how. Nerobí sa to tak, že niekto príde, osvojí si technológie a potom sa stratí.uviedol Leitl.Cesta určite prispela aj k tomu, že kriticky sa vyjadrujúci politici Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorí boli v delegácii, zmenili názor na význam práce komory. Teraz ju budú vidieť v inom svetle než pred niekoľkými mesiacmi.V Číne sa podpísali dohody za 1,5 miliardy eur. Leitl dodal, že sumu však netreba preceňovať.