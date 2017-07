Pri ceste na dovolenku s dieťaťom treba pozornosť venovať strave

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Pri ceste na letnú dovolenku s malým dieťaťom treba myslieť aj na stravu v cieľovej destinácii. Medzi prvým až štvrtým rokom je dieťa často veľmi vyberavé, a preto sa môže stať, že bude odmietať nové jedlá. Ide o tzv. potravinovú neofóbiu. U batoliat a malých detí je strach z nových alebo neznámych potravín bežný, postupne vymizne sám.O probléme sa možno poradiť v ambulancii pediatra. "Najhoršie, čo môže rodič robiť v prípade potravinovej neofóbie, je nútiť dieťa do jedla. Dieťa sa môže vzoprieť až do nevoľnosti a totálneho odmietania potravy," hovorí lekárka pre deti a dorast Katarína Šimovičová. Pred dovolenkou preto treba rátať aj s tým, že dieťa možno bude nové jedlo odmietať. Odporúča sa zobrať aj zásobou jedla, ktoré je ochotné jesť.Stravovacie návyky niektorých batoliat môžu dočasne viesť až ku zvýšeniu rizika nedostatočného príjmu živín. "V tomto prípade neplatí trikrát a dosť. Ale je potrebné ponúknuť dieťaťu až 15-krát odmietanú potravinu, než novú potravinu dieťa prijme," upozornila Šimovičová. Vysvetlila, že existuje kritické obdobie na zníženie neskoršej potravinovej neofóbie u detí počas procesu odstavovania. Rozmanitosť potravín, ktoré boli prvýkrát ponúknuté deťom v tomto období, môže znížiť neskoršie odmietnutie potravín. Aj rozmanitosť jedla matky a následná rôznorodosť chutí v materskom mlieku môže viesť k väčšej akceptácii nových potravín," zhrnula Šimovičová.Potravinová neofóbia je prechodné štádium, ktoré so zvyšujúcim sa vekom vymizne. Väčšinou nechuť skúšať nové potraviny ustupuje v piatich, šiestich rokoch. Nie je to ani intolerancia či alergia na potraviny, len detský strach, ktorý je potrebné odbúravať trpezlivosťou a dobrým príkladom.