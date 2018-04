Pri cestnej kontrole objavili policajti viac ako 100 dávok marihuany

Ilustračné foto. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Nové Mesto nad Váhom 13. apríla (TASR) - Obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelí 34-ročný muž z Piešťan. Policajti u neho počas bežnej cestnej kontroly auta, v ktorom sedel ako spolujazdec, našli drogy, informovala v piatok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.uviedla Antalová.Tridsaťštyriročný Dárius z Piešťan podľa nej pri kontrole dokladov a vyberaní telefónu z auta vytiahol spod sedadla vrecúško so sušinou, ktoré sa roztrhalo a sušina sa vysypala do interiéru vozidla.doplnila.Po vykonaní potrebných procesných úkonov obvineného umiestnili do policajnej cely. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, ktorému novomestský sudca vyhovel.dodala Antalová.