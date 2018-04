Pri chove holubov je dôležitá starostlivosť a čistota, tvrdí holubár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gánovce 22. apríla (TASR) – Chovateľstvu holubov sa na Slovensku v súčasnosti venujú stovky nadšencov. Jedným z nich je Ján Mlynár z podtatranskej obce Gánovce, pre ktorého je starostlivosť o holuby už takmer 50 rokov nielen záľubou, ale aj relaxom. Dobrého chovateľa podľa neho reprezentujú zdravé jedince a čistý holubník, čo možno dosiahnuť iba dôkladnou starostlivosťou.spomína holubár. Začiatky boli podľa neho náročné, no stálo to za to.Neskoršie prešiel na chov poštových holubov, pávikov, košoa, kalifornských holubov či texanov, ktorým sa venuje dodnes.spresnil.Bežný deň chovateľa holubov je z časti jednotvárny. Ráno treba skoro vstávať, nakŕmiť ich a vypustiť von, aby si zalietali.upozorňuje chovateľ.Asi najvážnejším nedostatkom týkajúcim sa chovu holubov je nevyhovujúci holubník.priblížil holubár. Upozornil, že samozrejmosťou má byť aj pravidelné čistenie holubníka. On sám ho čistí každý deň.Pre tento druh vtáka je dôležitý neustály prísun živín a vitamínov, aby nechorľaveli. Zdravotný stav sa totiž premietne aj na ich výzore. Vizitkou každého dobrého chovateľa je teda krásny holub.V čase rozmnožovania si holuby vytvárajú podstielku sami. Pred samotným aktom bývajú samce podráždené a hrkútajú viac ako inokedy.dodal s tým, že mladé sa liahnu po 19 až 21 dňoch.Chovatelia holubov zo Slovenska sa môžu každoročne zapojiť do množstva výstav či súťaží. Porota jedince posudzuje vo viacerých ohľadoch.vysvetlil dlhoročný chovateľ.V súčasnosti má holubár spod Tatier 40 kusov texanov, z nich špičkových výstavných je dvadsať kusov. Na súťažiach boli ohodnotené aj 96 bodmi zo 100, čo znamená, že sú jedny z najlepších na Slovensku.Na svete existuje niekoľko stoviek rôznych plemien týchto vtákov. Ich praotcom je holub skalný, z ktorého vznikli všetky domáce plemená holubov. V minulosti mal holub v rôznych kultúrach svoj mystický význam. V kresťanskej ikonografii je symbol holubice dodnes tradične využívaný na označenie Ducha Svätého.