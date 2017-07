Pri Dežericiach chce súkromný investor vybudovať priemyselný park

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dežerice 13. júla (TASR) - Podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou pre automobilový priemysel, by mali v budúcnosti nájsť miesto pre svoje aktivity aj pri Dežericiach v okrese Bánovce nad Bebravou. Súkromný investor tam totiž pre nich plánuje postaviť priemyselný park.Park ÚSOŠIE, ako ďalej vyplýva zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Metropolitej, s. r. o., so sídlom v Nitre na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), by sa mal rozprestierať na ploche 101.370 štvorcových metrov (m2). Stáť by mal na pozemkoch, ktoré spoločnosť vlastní alebo má k nim právny vzťah na ich využitie pre tento účel.Úlohou priemyselného parku je vytvorenie podmienok pre vstup nových investorov do regiónu, a tým prispieť k oživeniu a rozšíreniu priemyselnej výroby, ozrejmila nitrianska spoločnosť v zámere. Park by mal byť rozčlenený na menšie celky v podobe priemyselných areálov, ktoré budú napojené na navrhovanú novú komunikáciu a technickú infraštruktúru. Projekt konkrétne počíta s vybudovaním dopravného napojenia areálu na cestu II/516 s rozšírením o ľavý odbočovací pruh s dĺžkou 70 metrov, v smere do Dežeríc s vybudovaním zastávkového jazdného pruhu pre hromadnú dopravu s dĺžkou 90 metrov. Tiež s výstavbou spevnených plôch, vnútroareálových komunikácií, premostením potoka Machnáč, vsakovacieho systému, splaškovej kanalizácie.Priemyselný areál zabezpečí príležitosti pre nových investorov, ktorí môžu vytvoriť priestor na pritiahnutie svojich subdodávateľov, prípadne odberateľov do regiónu. Súvisia s ním i nové pracovné príležitosti, ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa tak zapojí do výrobného procesu, a tým sa zníži nezamestnanosť v regióne, zdôvodnil svoj zámer investor.Náklady na zriadenie parku odhadla firma na 450.000 eur, ďalšie náklady na vybudovanie základných regulovaných priestorov – priemyselných areálov určí v nasledujúcich etapách.S prácami na výstavbe parku chce spoločnosť začať v septembri tohto roka, dokončiť ho v septembri 2019, do prevádzky ho má v pláne uviesť v novembri 2019. S realizáciou zámeru podľa investora súhlasia i Dežerice, tamojšie obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti schválilo na jednom zo svojich rokovaní zmenu územného plánu obce.Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Bánovce nad Bebravou bola podľa posledných dostupných údajov z mája na úrovni 4,51 percenta.