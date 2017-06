Pri dodávaní tovaru sú zodpovedné obe strany

Náklady na prepravu a riziká s ňou spojené však môžu znášať obe strany – kupujúci i predávajúci. Dodacie podmienky upravujú práve tieto vzťahy a určujú, kto je za prepravu zodpovedný v akej fáze a kto znáša aké náklady. Čo všetko spadá pod dodacie podmienky a prečo je dôležité ich poznať?

Fázy pri preprave tovaru

Všimli ste si niekedy pri dodaní tovaru dodacie doložky alebo tzv. Incoterms? Sú to doložky, ktoré by mali byť uvedené v obchodnej zmluve, a hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že dokladajú niečo málo podstatné, čo možno pokojne prehliadnuť, neodporúčame vám to. Tieto medzinárodnépravidlápresnevymedzujúzodpovednosťkupujúceho a predávajúcehopridodanítovaru.

Na Incoterms odkazuje zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a v doložkách je presne špecifikované, v ktorej fáze prepravy tovaru znáša za tovar a jeho prepravu náklady predávajúci a kupujúci. Výberom správnej dodacej podmienkypredídete situácii, kedy by ste sa ako kupujúci stali rukojemníkom predávajúceho, ktorý chce na preprave tovaru na váš úkor zarobiť.

Medzi dodacími podmienkami nájdete napríklad doložky typu FCA FreeCarrier (Vyplatené dopravcovi, dohodnuté miesto), CPT CarriagePaid to (Preprava platená po dohodnuté miesto), CFR Cost and Freight (Náklady a prepravné, dohodnutý prístav určenia). Vedomosti o tom, čo znamenajú v preklade a tiež v praxi jednotlivé označenia v medzinárodných obchodných doložkách, vám umožnia lepšie sa vyhnúť špekulantom a odstrániť riziká, ktoré by váš tovar pri dodávaní zdržali, čím by zároveň rástli aj náklady na jeho skladovanie.

Dodacie podmienky pre všetky typy prepravy

Incotermssa delia na dve skupiny podľa druhu dopravy. V prvejskupinesúpravidláplatné pre všetkytypyprepravy a v druhej pravidláplatnévýlučne pre námornúprepravu.Pri cestnej preprave sa najčastejšie využíva doložka Ex Works (zo závodu). Tá je výhodná najmä pre kupujúceho, ktorý chce mať pod kontrolou svoj tovar do takej miery, že si sám vyberá vhodných prepravcov a tovar sleduje už od jeho objednania po finálne dodanie. Prepravu hradí už zo závodu predávajúceho a nesie zaň zodpovednosť, od momentu kedy je tovar prevzatý dopravcom.

Pri námornej preprave sa často využívajú dodacie podmienky CFR a FOB. Pri dodacej podmienke Free On oard (FOB) znáša predávajúci iba nákladyna prepravu po prístav lodenia, kým pri podmienke CFR až po prístav doručenia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je výhodnejšie zvoliť si podmienku CFR, pri ktorej nemá kupujúci starosti s výberom námorného dopravcu a navyše i cena za tovar je často krát nižšie. Háčik je však v tom, že pri zvolení podmienky CFR (Cost and Freight) s veľkoupravdepodobnosťoupouskutočneníprepravyprenesiepredávajúcilokálnepoplatkynakupujúceho, Tietomôžubyťdokoncavyššieakoužodsúhlasenácenaprepravy a kupujúcisadostáva do nepríjemnejsituácie, kedy je nútenýtietopoplatkyuhradiť, pretože v opačnomprípade mu lodiarnevydátovar. V prípade, žesadohodnetenadodacejpodmienke CFR, prevertesi s predávajúcimvopred celkovú cenuprepravy a ažpotomodsúhlasujteobchod.

Znie to príliš komplikovane? Pravdou je, že dokonalá orientácia v dodacích podmienkach a špecifikách medzinárodnej obchodnej výmeny je aj otázkou dlhoročných skúseností. Preto ak si s výkladom dodacích podmienok neviete dať rady, obráťte sa na špecialistov z oblasti logistiky, ktorí vám radi pomôžu.