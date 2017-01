Pri dopravnej nehode v Burgenlande zahynul Slovák žijúci vo Viedni

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neusiedl am See 2. januára (TASR) - Život 46-ročného Slováka žijúceho vo Viedni si vyžiadala dnes dopravná nehoda na tzv. severovýchodnej diaľnici A6 v rakúskej spolkovej krajine Burgenland.Ako vyplýva z informácií krajinských policajných zdrojov, vodič narazil do betónovej steny oddeľujúcej jazdné pruhy autostrády. Po náraze ešte zdemoloval niekoľko prícestných stĺpikov a prerazil oplotenie.Privolaný lekár mohol konštatovať už iba smrť vodiča.