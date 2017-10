Pri explózii auta v Gaze utrpel zranenie bezpečnostný šéf Hamasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 27. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že pri explózii auta utrpel zranenia šéf jeho bezpečnostných zložiek v pásme Gazy.Hamas podľa agentúry AP uviedol, že generál Tawfík abú Naím "prežil pokus o atentát". K výbuchu došlo pred jednou z mešít v utečeneckom tábore Nusajrat v strednej časti pásma Gazy.K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil.Abú Naím po tradičných piatkových modlitbách nasadol do svojho džípu, ktorý následne explodoval. Podľa lokálnych zdravotníckych zdrojov, ktoré citovala agentúra DPA, generála hospitalizovali so zraneniami nôh, chrbta a hlavy.Tawfík abú Naím, bývalý dlhoročný väzeň, ktorého v roku 2011 Izrael oslobodil so stovkami ďalších palestínskych trestancov výmenou za jedného izraelského vojaka, stojí na čele bezpečnostných zložiek Hamasu v pásme Gazy, čo je post porovnateľný s funkciou ministra vnútra.Hamas vládne v tejto pobrežnej enkláve, odkedy odtiaľ v roku 2007 vyštval orgány Palestínskej samosprávy kontrolovanej hnutím Fatah prezidenta Mahmúda Abbása. Fatah odvtedy vládne len na západnom brehu Jordánu.K incidentu došlo v čase snáh oboch strán o ukončenie desať rokov trvajúceho nepriateľstva.