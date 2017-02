Pri frankfurtskom letisku objavili bombu z druhej svetovej vojny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 13. februára (TASR) - Nevybuchnutú 250-kilogramovú bombu z druhej svetovej vojny objavili dnes okolo poludnia neďaleko hlavného letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Zneškodniť by ju podľa miestnej polície by mali ešte dnes večer.Nálož našli približne o 13.30 h SEČ v poli pri meste Kelsterbach. V súvislosti s pripravovanou detonáciou, ktorá by sa mala uskutočniť okolo 23.00 h SEČ, už tamojšie úrady uzavreli časť priľahlej diaľnice aj železničnej trate.Vodičom zároveň odporučili, aby oblasť obchádzali, keďže cestná premávka v nej pravdepodobne bude veľmi narušená.Polícia z bezpečnostných dôvodov úplne uzavrela približne 700 metrovú oblasť v okolí nálezu bomby, do ktorej spadá napríklad hotel či ubytovňa pre utečencov.Sťažený prístup je zrejme aj k určitým budovám patriacim k frankfurtskému letisku. Samotná letecká doprava by však podľa spoločnosti Fraport, ktorá letisko prevádzkuje, narušená zrejme byť nemala. Obvykle je totiž premávka letiska už po 23:00 h SEČ zastavená.