Pri Hanušovciach nad Topľou sa zrazili dve autá, štyria zranení

Hanušovce nad Topľou 29. júla (TASR) – K vážnej dopravnej nehode dvoch áut došlo dnes popoludní pri Hanušovciach nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Čelná zrážka si vyžiadala štyroch zranených, jedného z nich musel previezť vrtuľník do košickej nemocnice.Nehoda sa stala na ceste I/18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov okolo 15.00 h.potvrdil TASR hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel. V najhoršom stave bol 56-ročný muž so zlomeninami viacerých častí tela, ktorého do Košíc previezol záchranársky vrtuľník. Poranenie hlavy mali 57-ročný muž a 41-ročná žena, ďalší 41-ročný muž mal úraz ruky v oblasti zápästia. Na mieste zasahovali aj hasiči, ktorí vyslobodzovali zakliesnené osoby.Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik TASR potvrdil, že vodič vozidla zn. Opel mal pozitívnu dychovú skúšku na alkohol na úrovni 1,00 mg/l (2,08 promile).