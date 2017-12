Pri havárii autobusu v Keni zahynulo 30 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mombasa 31. decembra (TASR) - Najmenej 30 ľudí prišlo o život pri tragickej zrážke autobusu s nákladným autom v západnej časti Kene. Ďalších 18 osôb previezli v kritickom stave do nemocníc. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.Autobus plný ľudí smeroval z mesta Busia pri hraniciach s Ugandou do kenskej metropoly Nairobi. Pri meste sa však z bezprostredne neznámych príčin prešiel do protismeru a zrazil sa s nákladným autom.Ku kolízii došlo v momente, keď autobus schádzal dolu z kopca; vyšetrovatelia preto pracujú z možnosťou, že mu zlyhali brzdy, alebo že nehodu zavinila únava vodiča.Záchranári museli vyslobodzovať viacerých pasažierov, ktorí uviazli vo vnútri havarovaného vozidla. Väčšinu obetí, 28, tvoria cestujúci autobusu; je medzi nimi aj päť detí. O život prišla aj dvojčlenná posádka nákladného auta.K havárii došlo na obzvlášť nebezpečnom úseku cesty, na ktorom len v decembri zahynulo vyše 40 ľudí.