Pri havárii lode s Rohingami z Mjanmarska zomrelo najmenej 12 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 9. októbra (TASR) - Najmenej 12 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov utekajúcich z Mjanmarska do Bangladéša tragicky zahynulo po tom, ako sa prevrátila ich preťažená loď. Informovala o tom dnes miestna polícia.Plavidlo smerovalo do Bangladéša, potopilo sa v nedeľu večer neďaleko Shah Porir Dwip v juhozápadnom cípe Bangladéša. Medzi mŕtvymi je najmenej desať detí.Na palube preplneného plavidla sa viezli podľa odhadov desiatky utečencov. Zachrániť sa podarilo osem z nich, presný počet nezvestných nie je známy.Pred násilnosťami utieklo z Jakchainského štátu na západe Mjanmarska od konca augusta do susedného Bangladéša už viac ako 500.000 Rohingov.