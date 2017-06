Pri hraniciach s KĽDR sa našiel havarovaný dron

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 9. júna (TASR) - Juhokórejská armáda zaistila dnes havarované bezpilotné lietadlo, ktoré sa našlo v blízkosti prísne strážených hraníc so Severnou Kóreou. Predpokladá sa, že dron priletel zo severnej strany hranice, informovala agentúra DPA.Stroj s dĺžkou 1,8 metra a rozpätím krídel 2,4 metra objavil civilista v hornatej pohraničnej oblasti provincie Kangwon na severozápade Južnej Kórey.Pôvod lietadla by malo objasniť až ďalšie vyšetrovanie. Podľa juhokórejskej armády má však podobné rozmery a hmotnosť ako severokórejský dron, ktorý sa v marci 2014 zrútil na juhokórejský ostrov Peng-njong, ležiaci v blízkosti spornej námornej hranice so Severnou Kóreou.Južná Kórea vtedy obvinila KĽDR, že používa bezpilotné stroje na špionážne operácie, čo však Pchjongjang poprel.Oba kórejské štáty sú oddelené opevnenou hranicou, ktorá je najprísnejšie stráženou na svete. Situácia na Kórejskom polostrove je v súčasnosti mimoriadne napätá po sérii raketových i jadrových skúšok KĽDR z uplynulých dvoch rokov.